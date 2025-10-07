Polská „Maddie“ se zhroutila před soudem! 60 telefonátů denně i vzpomínky na dětství
K soudu ve Velké Británii se v pondělí museli dostavit Kate a Gerry McCannovi, rodiče zmizelé Maddie. Polku Julii Wandeltovou (24) totiž viní ze stalkingu. Dívka se už několik let považuje za Maddie a manželům v minulosti volala i několikrát denně, psala jim zprávy i emaily a dokonce jejich další dceři posílala své fotografie. Když žalobce před soudem uvedl, že je vědecky potvrzené, že Julia není s McCannovými jakkoliv příbuzná, obžalovaná dívka se zhroutila!
Žalobce započal svou úvodní řeč před pondělním soudem slovy, že existují nerozporovatelné důkazy, které potvrzují, že Julia Wandeltová není nijak příbuzná s McCannovými. Na mysli má samozřejmě DNA testy, které jejich propojení jakkoliv vyvrátily. V tu chvíli Julia vykřikla jen „ne“ ve své mateřštině a utekla za lavici obžalovaných, kde se rozplakala.
Julia, která pochází z polské Lubině coby kamenem dohodil od hranic s Českem, začala rodinu kontaktovat v létě 2022. Tvrdila, že byla unesena jako dítě a předána lidem v Polsku, kteří ji vychovávali jako svou dceru. Zuby nehty se drží utkvělé představy, že ji unesli z Portugalska od rodiny Kate a Gerryho McCanových a ona je ve skutečnosti jejich dcerou Maddie.
Došlo to tak daleko, že během jediného dne byla Julia schopná Kate volat a psát až 60x. Oslovovala ji „maminko“ a tvrdila, že si pamatuje i na noc, jak ji unesli. Téměř tři roky rodinu terorizovala neustálými SMSkami, emaily, ale i telefonáty či dokonce osobními návštěvami. Dceři McCannových Amelii posílala svoje - upravené - fotky a prosila ji o testy DNA.
„Pamatuju si, jak jsem krmila Seana (syn McCannových, pozn. red.). Pamatuju si, jak Kate říkala, že dělám ještě větší nepořádek než můj bratr. Pamatuju si, jak jsme hráli Kolo, kolo mlýnský,“ vypisovala Julie. V jiných zprávách Kate a Gerrymu tvrdila, že je Maddie a že to může dokázat, protože ví věci, které by jinak nevěděla. Popisovala, že má stejné jizvy i mateřské znamínko v oku jako Maddie.
„Pamatuju si, jak jsi přišla do pokoje, než mě unesli, a hladila si mě po hlavě a říkala, že mě najdeš,“ stálo v další ze zpráv pro Kate. Žalobce právě tuto označil za obzvlášť nechutnou. Soud bude pokračovat v dalších dnech.
