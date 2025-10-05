Policie pátrá po Davidovi (12) z Pardubic: Odešel bez telefonu

Zmizel David (12) z Pardubic, policie žádá o pomoc.
5. října 2025
Policie vyhlásila pátrání po Davidu Liškovi z Pardubic, který v sobotu 4. října odpoledne odešel z domova a od té doby o sobě nedal vědět. Chlapec nemá u sebe mobilní telefon, proto policie žádá veřejnost o pomoc s pátráním.

Policie vyhlásila pátrání po dvanáctiletém Davidu Liškovi z Pardubic. Chlapec odešel z domova v sobotu 4. října odpoledne a dosud o sobě nedal rodině vědět. Na webu policie to dnes uvedla mluvčí Dita Holečková.

Pohřešovaný je asi 170 centimetrů vysoký. Na hlavě má hnědé vlasy delší, po stranách a vzadu nakrátko střižené. Vlevo od nosu má výraznou pihu.

Při odchodu z domu na sobě měl mít tmavošedou mikinu, tmavě modré rifle a bílé boty s šedou podrážkou. Mobilní telefon u sebe nemá.

Veškeré informace k hledanému mohou lidé sdělit na linku 158 či na jakémkoliv oddělení policie.

