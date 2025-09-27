Auto na jiu Čech vyjelo ze silnice a narazilo do stromu: Dva lidé zemřeli

27. září 2025
17:24

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku zemřeli v sobotu dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do stromu.

Podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka se nehoda stala ve 13:30 na silnici I/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem. Zemřeli při ní muž a žena, ročníky narození 1961 a 1963. Dodal, že za nehodou mohla být zdravotní indispozice řidiče.

U nehody zasahovali profesionální hasiči z Křemže a Budějovic. Původně měli nahlášeno, že bude nutné zraněné z vozu vyprostit. Nakonec to nebylo třeba. „Obě zraněné osoby byly v době příjezdu našich jednotek mimo vozidlo,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Hasiči tak asistovali zdravotníkům, zajistili místo nehody a zabezpečili havarované auto proti vzniku požáru a úniku provozních látek. Ani přes rychlou pomoc se ale osádku vozu zachránit nepodařilo. 

Video  Američanka natočila vlastní nehodu.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

