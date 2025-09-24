Nuda v Brníčku: Vandalové džípem poškodili chráněnou zříceninu! „Mladickou nerozvážnost“ řeší policie
Na hradě Brníčko na Šumpersku se odehrála nevídaná scéna. Parta mladíků vjela džípem přímo do areálu památkově chráněné zříceniny, a řidič dokonce sjel strmé schodiště. Obec zveřejnila video, které vyvolalo pobouření. Po dvou dnech se pachatelé sami přihlásili a zaslali omluvný dopis. Případ nyní řeší policie.
K události došlo ve středu 17. září. Skupina mladíků objela závoru se zákazem vjezdu a s autem zamířila až na hradby. Řidič následně sjel po kamenných schodech k hradnímu paláci, zatímco jeho kamarádi vše natáčeli na mobilní telefony. Záběry jasně ukazují, že vůz schodiště poškodil.
Obec Brníčko zveřejnila video na svém facebooku spolu s upozorněním, že hrad je kulturní památkou chráněnou zákonem. „Zatímco v roce 1471 pustošila hrad černá rota France z Háje na koních, v roce letošním si vandalové vybrali ke zteči hradu džíp,“ komentovali počínání vandalů představitelé obce.
Dva dny po zveřejnění záznamů se pachatelé sami přihlásili. Řidič zaslal obci omluvný dopis. „Stalo se tak díky mé mladické nerozvážnosti, kdy jsem si v danou chvíli neuvědomil, že zřícenina hradu Brníčko je památkově chráněna,“ kál se mladík. Podle svých slov hned následující den společně s přáteli uvedl prostor do původního stavu.
Starosta Jiří Bartoš Šumperskému a Jesenickému deníku potvrdil, že se mladík přijel omluvit i osobně. Naštěstí nevznikla vážnější škoda, jeden rozvolněný schod byl opraven. I tak incident slouží jako varování, že historické památky je nutné chránit před podobnými excesy. Případ ale zároveň šetří policie a může mít pro viníky dohru.
Hrad Brníčko se tyčí nad stejnojmennou obcí od 14. století. Jeho zřícenina patří k oblíbeným cílům turistů a díky své poloze je viditelná už z dálky, což z něj činí výraznou dominantu krajiny.
