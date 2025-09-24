Ošetřovatele v parku pro velké kočky zabil tygr: Jaké měl vazby na notorického Tiger Kinga?!
Park Growler Pines Tiger Reserve v americkém státě Oklahoma zasáhla v sobotu ohromná tragédie. Ošetřovatel Ryan Easley zemřel po útoku jednoho z tygrů. Podle ochránců zvířat měl Ryan úzké vazby na nechvalně proslulého Tiger Kinga, který je momentálně ve vězení. Od Joea Exotica si měl koupit několik tygrů pro svou vlastní soukromou společnost a pořádat s nimi krutá vystoupení.
K hrůznému zvířecímu útoku došlo v městečku Hugo v americké Oklahomě. Podle vedení parku, který se specializuje především na chov velkých koček, šlo o nehodu. „S hlubokým smutkem musíme potvrdit smrt našeho zaměstnance Ryana. O život přišel 20. září při nehodě s jedním z tygrů, o které se staral,“ napsalo vedení parku na facebooku.
Ryan byl podle nich vášnivým obdivovatelem zvířat a celý svůj život zasvětil jejich ochraně. „Growler Pines pro něj bylo víc než jen zaměstnání. Bylo to jeho poslání, jeho vášeň a smysl jeho života. Na jeho odvahu a neochvějné odhodlání k ochraně přírody nikdy nezapomeneme,“ napsal park. Tato tragédie je podle nich připomínkou, že i když je příroda překrásná, je svou vlastní paní a je tak naprosto nepředvídatelná. „Se zvířaty, o které se staral, Ryan navazoval hluboká pouta a cítil k nim posvátnou úctu,“ uzavřelo vedení. V zařízení v minulosti běžně probíhaly kromě prohlídek i show se cvičenými tygry. Po tragédii byly však všechny akce dočasně zrušeny.
S prohlášením parku však úplně nesouhlasí ochránci přírody z organizace PETA. Podle nich měl Ryan úzké vazby na nechvalně proslulého Joea Exotica, známějšího spíš pod jménem Tiger King. Podle nich měl od Exotica kupovat tygry pro svou vlastní soukromou společnost. Organizace ho obvinila z nelidského převážení zvířat přes celé Spojené státy a následného nuceného vystupování v krutých cirkusových vystoupeních.
Podle vrchní ředitelky organizace Debbie Metzlerové k podobnému incidentu muselo v zařízení časem dojít. „Přibližovat se k vrcholovým predátorům prostě není nikdy zaručeně bezpečné. Není tedy vůbec překvapivé, že na člověka zaútočí vystresovaná velká kočka, kterou zavřeli do klece, ztloukli a vzali všechnu přirozenost,“ řekla deníku Bild. Organizace park vyzvala k přerušení činnosti a odvezení zvířat do vhodných rezervací.
