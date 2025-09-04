Veterinářku napadl tygr! Útok zachytila kamera
V zoologické zahradě v Mexico City došlo k děsivému incidentu. Tygrovi se přes plot podařilo chytit ošetřovatelku za mikinu. K tomu se jí pak navíc pokusil zezadu zakousnout do krku. Přítomnému kolegovi se naštěstí podařilo dráp z oblečení ženy vyháknout.
Incident se odehrál v zoologické zahradě Camino Real del Tigre nedaleko Mexico City. Ošetřovatelka Alejandra i rozdivočelý tygr z něj vyvázli bez zranění. Podle napadené veterinářky byl tygr pouze zaujatý maskáčovým vzorem na její bundě.
Celý incident zpětně popsala Alejandra v později zveřejněném videu. „Nejprve ze všeho chci poděkovat všem za starost o mé zdraví,“ řekla v něm podle webu Needtoknow. „Já i náš tygr Rayita jsme úplně v pořádku. Včera se stalo jen to, že ho zaujal můj svršek a chtěl si s ním začít hrát. Tak popadl mě,“ popsala. Na pomoc prý nejprve přispěchal jeden z návštěvníků. Zaměstnanci ho však vzhledem k bezpečnosti raději požádali o odstup.
„Naštěstí se nic nestalo. Naši trénovaní profesionálové zasáhli a vyhákli Rayitovu packu,“ uzavřela. Vedení parku potvrdilo, že Alejandra je v naprostém pořádku a vrátila se k péči o velké kočky. Úřad pro ochranu zvířat však areál den po incidentu zavřel a na plánoval důkladnou inspekci. „Chudáčci, mají strašně málo místa. Chtěli si jenom hrát,“ okomentoval podmínky zvířat jeden z místních.
Park v minulosti čelil už celé řadě kontroverzí. Na konci roku 2024 například ochránci zvířat osočili vedení zoo, že svým tygrům podávalo drogy, aby byly klidnější. „Nebylo to bundou, ale spíš špatným zařízením, špatným vedením a nulovým bezpečnostním pravidlům,“ okomentoval jiný muž.
