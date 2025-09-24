Šokoval i otrlé hasiče: Náraz do stromu roztrhal auto na kusy, řidič utekl hrobníkovi z lopaty!
Na silnici mezi obcemi Sebuč a Chvalkovice u Svinišťan na Náchodsku došlo k mimořádně děsivé autonehodě. Vůz řidiče se po nárazu do stromu rozlomil na dvě části, přesto muž zůstal při vědomí a komunikoval se zasahujícími jednotkami. Z nehody způsobené nepozorností vyvázl jen s lehkým zraněním.
Nehoda se stala v pondělí 22. září krátce po půl druhé odpoledne. Řidič (58) sjel mimo vozovku a narazil do stromu. Síla nárazu byla tak obrovská, že automobil zůstal roztrhaný na několik kusů. Na místo dorazili hasiči z Jaroměře a Dvora Králové nad Labem spolu se záchrannou službou i policií. Zasahující hasiči na místě nevěřili vlastním očím. „Po příjezdu první jednotky bylo doslova překvapením, že osoba, která vozidlo řídila, s hasiči komunikovala a na průběh dopravní nehody si pamatovala,“ popsali na svém facebookovém profilu Hasiči Královéhradeckého kraje.
Zraněného řidiče si následně převzala záchranná služba a převezla jej do nemocnice. Záchranáři potvrdili, že řidič vyvázl bez vážného zranění. „Muž utrpěl jen povrchové poranění hlavy, byl při vědomí a komunikoval,“ popsala Blesku mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová. „Je to až zázrak,“ dodala.
Hasiči na místě provedli protipožární opatření a rozházené části vozu přiblížili k silnici, aby mohly být odvezeny. Podle policejní mluvčí Andrei Muzikantové se podle prvotních informací řidič nevěnoval řízení. Cestoval sám a nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Okolnosti havárie nadále vyšetřují kriminalisté.
