Tragédie v novém lunaparku: Muže našli mrtvého ve vozíku horské dráhy! Utrpěl několik ran
Teprve pár měsíců po otevření zasáhla park Epic Universe ve floridském Orlandu děsivá tragédie. Kevin Rodriguez Zavala zemřel po jízdě na horské dráze Stardust Racers, podle pitvy utrpěl mnohonásobná tupá poranění. Atrakce zůstává uzavřená, policie vyšetřuje okolnosti.
Teprve před čtyřmi měsíci otevřel gigantický zábavní park Epic Universe společnosti Universal Studios. Měl lákat návštěvníky na obrovské atrakce inspirované světem Harryho Pottera či Super Nintendo World, nyní jej však zastínila smrtelná nehoda.
Ve středu 17. září večer během jízdy na horské dráze Stardust Racers zkolaboval Kevin Rodriguez Zavala. Po zastavení soupravy ho personál našel v sedačce bezvládného. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde už se ho lékařům nepodařilo zachránit. Podle výsledků soudní pitvy zemřel na mnohonásobná tupá poranění. Úmrtí bylo označeno za nešťastnou náhodu a policie nyní zjišťuje, jak k fatálním zraněním došlo.
Atrakce Stardust Racers patřila k hlavním lákadlům parku. Dva vlaky na trati dlouhé přes jeden a půl kilometru dosahovaly rychlosti přes 100 kilometrů v hodině a nabízely návštěvníkům adrenalinový závod. Provoz atrakce byl po nehodě okamžitě zastaven a zůstane uzavřen, dokud nebudou známé výsledky vyšetřování. Universal resort vydal po incidentu prohlášení, ve kterém vyjádřil soustrast rodině zemřelého a ujistil, že plně spolupracuje s vyšetřovateli.
Podle americké televize FOX 35 Orlando byl Kevin v parku na výletě se svou přítelkyní. Rodina mezitím založila na platformě GoFundMe sbírku na pokrytí pohřbu a pamětních nákladů. „Kevin byl skutečně jedinečný. Měl starou duši – byl na svůj věk velmi moudrý – a srdce plné soucitu, lásky a porozumění,“ uvedli příbuzní na stránce věnované jeho památce. „Navzdory omezením a překážkám, se kterými se Kevin setkal v průběhu svého života, je všechny zvládl s grácií, silou a neochvějným duchem,“ vzpomíná rodina.
Epic Universe, otevřený v květnu 2025, stál přibližně šest miliard dolarů (zhruba 140 miliard korun). Park se rozkládá na ploše přes 300 hektarů a má být novou vlajkovou lodí zábavy na Floridě. Tragédie na jedné z jeho největších atrakcí však vrhla na slavné otevření temný stín.
Já si myslím, že by se lidé měli vrátit zpět nohama na zemi 🤔🤔🤔🤔 a přestat se honit za senzací a šest miliard dolarů využít na potřebnější věci 👩❤️👨👩❤️👨👩❤️👨👩❤️👨