Školákům muž hrozil injekcí! Děti v Náchodě zachránil řidič autobusu
Cesta do školy se pro malé školáky změnila v trauma. V autobusu z Náchoda do Nového Města nad Metují dvě děti oslovil pětadvacetiletý muž. Chtěl po nich peníze. Postupně jim hrozil nejen pěstí, ale i injekční stříkačkou. Školáků se naštěstí zastal řidič autobusu.
„Podle dosavadních zjištění muž nejprve oslovil mladistvého cestujícího a požadoval po něm peníze. Po zjištění obsahu peněženky mu pohrozil fyzickým útokem a použitím injekční stříkačky. Poškozený mu ze strachu vydal 30 korun,“ popsala mluvčí policistů Karolína Macháčková serveru iDnes.
Po prvním „úspěchu“ se muž vydal pohrozit i dalšímu z žáků. Tomu hrozil podříznutím! Chlapec mu vydal 15 Kč a dolarovou bankovku. Žáci dostali ještě větší strach a radši zkontaktovali řidiče autobusu. Ten zavolal policisty, kteří podezřelého muže zadrželi. Hrozí mu až 4 roky za mřížemi.
