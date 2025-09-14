Policie pátrá po Samuelovi (12): Nevrátil se z Mostecké slavnosti
Policisté i rodina pátrají po Samuelovi Mošovském z Lounska. Chlapec měl v sobotu navštívit tradiční Mostecké slavnosti, od té doby ho nikdo neviděl. Mobil u sebe nemá.
Policie po chlapci vyhlásila pátrání v neděli. Samuel měl v sobotu navštívit tradiční Mostecké slavnosti, mamince se ale už neozval. „Nejsou informace, že by tam dojel,“ uvedla pro televizi Nova mluvčí Veronika Hyšplerová.
Mobilní telefon u sebe chlapec nemá. Policisté v tuto chvíli prověřují kamarády i instituce, kde by se hoch mohl nacházet. Samuel má silnější postavu, světlé vlasy a je vysoký asi 150 centimetrů. V době zmizení na sobě měl mít černou mikinu s kapucí, kraťasy a fialovo-bílé boty.
V případě jakýchkoliv informací, které by vedly k nalezení dítěte, se neváhejte obrátit na tísňovou linku 158.
