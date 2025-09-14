Pavel představil video ke korunovačním klenotům. Doprovodnou výstavu k nim vytvořila Jiřičná
Klíčníci v pondělí vyzvednou korunovační klenoty z Korunní komory svatovítské katedrály. V následujících dvou dnech si je budou moci prohlédnout školáci, od čtvrtka 18. září pak budou vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu pro veřejnost. Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s osudem královských insignií za druhé světové války. Expozice nese název České korunovační klenoty: Poklad v temnotě, její koncept připravilo studio Evy Jiřičné.
„Výstava korunovačních klenotů je oslavou české státnosti, identity a historie. Letos se o podobu prostoru a doprovodné instalace sledující osud klenotů během druhé světové války postaralo studio mezinárodně uznávané architektky Evy Jiřičné. Věřím, že výstava ve Vladislavském sále, kterou můžete navštívit od 18. do 29. září, pro vás bude o to silnějším zážitkem,“ napsal na sociálních sítích prezident Petr Pavel.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout materiály z fondů a sbírek Archivu prezidentské kanceláře, Správy Pražského hradu a Fotoarchivu ČTK. Součástí výstavy budou písemné prameny, dobové fotografie i předměty, například bedna používaná k převozu klenotů.
Pavel se loni rozhodl, že prohlídka korunovačních klenotů bude každoroční. Výstava přitahuje české i zahraniční turisty, stejně jako školní kolektivy z celé republiky. K vidění jsou svatováclavská koruna, žezlo a jablko, což jsou slavnostní insignie, které se po staletí používaly při korunovaci českých králů. V loňském roce si klenoty prohlédlo 46.609 návštěvníků.
