Nákladní vlak smetl v Mexiku autobus plný lidí: 10 mrtvých, 61 zraněných

Autor: ČTK 
8. září 2025
23:55

Ve městě Atlacomulco v Mexiku v pondělí nákladní vlak srazil dvoupatrový autobus. Nejméně deset lidí zahynulo, dalších 61 osob je zraněno, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Původní zprávy médií hovořily o osmi mrtvých.

Na záběrech z bezpečnostních kamer nejsou vidět žádné závory ani jiné bezpečnostní prvky. Obyvatelé města, které leží asi 80 kilometrů severozápadně od hlavního města, podle deníku El País už dříve požadovali instalaci nadchodu, semaforů a bariér, které by zvýšily bezpečnost železničního přejezdu.

Vlak zasáhl autobus z pravé strany, náraz odtrhl velkou část střechy a rozmetal několik částí karoserie a interiéru do okolí. Úřady povolaly týmy civilní ochrany, záchranných složek, státní policie a národní gardy, píše El País. Na místě pracují také vyšetřovatelé z úřadu generálního prokurátora.

Témata:
nehodaautobusvlaksrážkazraněníhavárieobětiúmrtípřejezdAtlacomulcoMexikoEl PaísReuters
