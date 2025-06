Greg tragicky zemřel pár týdnů před svatbou: Na rozlučce se svobodou se zřítil do rokle

Plánovali svatbu, rodinu, ale nic z toho už mít bohužel nikdy nebudou. Jen pár týdnů před veselkou vyrazil Greg Monks (†38) s přáteli na rozlučku se svobodou do portugalského Algarve. Ta se mu ale stala osudnou. Když přilézal zábradlí, uklouzl a zřítil se do hluboké propasti!

Greg Monks z Cambuslangu nedaleko Glasgow odletěl s kamarády 28. května do portugalského letoviska Algarve. Tam měla skupinka naplánovou rozlučku se svobodou na několik dní, ale krátce po příletu Greg zmizel!

Osudného dne, kdy byl Brit spatřen naposledy, vyrazila parta přátel z hotelu popíjet do podniků v Albufeiře. Po několika hodinách se ale Greg rozhodl, že se vrátí zpátky na hotel a půjde spát. Na ten ale nedošel.

Naposledy byl zachycen průmyslovou kamerou v rezidenční čtvrti Cerro de Aguia, tedy přibližně pět kilometrů od místa, kde kamarády u barů opustil. Když přátelé Grega na hotelu nenašli, začali se o něj strachovat a zkontaktovali policii. Ta po muži pátrala, bohužel bezvýsledně. Do Portugalska přiletěla i Gregova snoubenka a snažila se spolu s přáteli svého milovaného najít.

Greg Monks tragicky zahynul pár týdnů před svatbou. | Facebook.com

Veškeré naděje ale bohužel vyhasly na začátku června, kdy policie našla Gregovi rozkládající se ostatky. „V této fázi nic nenasvědčuje tomu, že by smrt tohoto muže jakkoli souvisela s trestným činem. Musíme si ale počkat na výsledky pitvy, abychom tomu tak bylo,“ uvedla k tragickému případu policie. Podle britského deníku The Mirror muž zahynul po pádu do rokle, když se pokoušel vrátit na hotel.

Zpráva o Gregově smrti zdrtila jeho blízké i kamarády. „Jsme naprosto zdrceni. Greg byl úžasný kluk, kterého si všichni tak vážili, kamarádil se se všemi a vždycky nás rozesmál. Bude nám chybět každý den. Kdyby tě láska mohla zachránit, žil bys věčně," vzkázaly na sociální síti Gregovy sestry Jillian a Carlyn.