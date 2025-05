Senior spadl ze 43. patra na projíždějícího cyklistu: Oba muži zemřeli

Dva lidé v pondělí zemřeli ve středojaponské Ósace poté, co jeden z nich vypadl ze 43. patra a spadl na projíždějícího cyklistu. S odvoláním na policii to napsal web The Japan Times.

Muž bydlící ve 43. patře výškové obytné budovy zatím z neznámých důvodů dopadl na 59letého muže, který v tu chvíli místem projížděl na kole. Kolemjdoucí, který slyšel hlasitý zvuk, okolo 11:25 (4:25 SELČ) zavolal na tísňovou linku a záchranáři pak zraněné převezli do nemocnice.

Policisté a hasiči později potvrdili, že oba muži na následky zranění v nemocnici zemřeli. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, co k seniorově pádu vedlo.