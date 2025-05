Zvrhlík v Olomouci se vydával za nevidomého: Ženy prosil o pomoc s močením!

Olomouc je stejně jako každé větší město v České republice plné neobvyklých příběhů. O svém ví i hlídka olomouckých strážníků, kteří v pondělí zasahovali u opravdu nevídaného případu.

Jeden z místních se vydával za nevidomého! Co víc, po kolemjdoucích ženách oslovoval se žádostí, zda by mu nepomohly s močením. „Opodál podezřelého muže zadržel manžel jiné ženy, která měla s dotyčným také co do činění. Na místě se také nacházela další žena, jež byla rovněž oslovena a obtěžována tímto nevhodným dotazem,“ napsali strážníci na sociálních sítích.

Na místo krátce nato dorazila jednotka strážníků. Ti skutečně potvrdili, že zvrhlík nevidomý nebyl, sám pachatel se k incidentu odmítl vyjádřit.

„Samotným případem se bude pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku zabývat příslušný správní orgán olomouckého magistrátu,“ dodali strážníci.