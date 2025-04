Andrea (†18) v Karpatech utíkala před medvědem: Spadla do jezera a utopila se

Velkým neštěstím skončila výprava skupiny kamarádů do hor v Karpatech. Najednou přátele překvapil medvěd a všichni se dali na útěk. Osmnáctiletá Andrea z města Iasi ale nešťastně uklouzla a zřítila se z výšky do jezera, kde se bohužel po chvíli utopila.

Uplynulý pátek vyrazila skupinka kamarádů v župě Harghita ve Východních Karpatech na výlet. Mezi nimi nimi byla i osmnáctiletá Andrea z města Iasi. Po čase přátelé došli do lesa nedaleko jezera Frumoasa, kam měli zamířeno. Jenže nikdo z nich nečekal, co jim cestu zkomplikuje. Kamarády překvapil medvěd!

Všichni začali před medvědem utíkat, aby se co nejdříve dostali do bezpečí. Andrea ale během svého běhu zakopla a zřítila se z útesu do hluboké vody jezera.

Přátelé zavolali na místo tragédie záchranáře. Dvě hasičské jednotky z oddílu Miercurea Ciuc se speciálními vozidly a člunem vyrazili na hladinu a vytáhli Andreino tělo. Okamžitě byla zahájena resuscitace, ta však bohužel nebyla úspěšná a mladá dívka musela být prohlášena za mrtvou.

Město Iasi, odkud Andrea pocházela, je z tragédie naprosto v šoku. Lyceum Iona Neculceho, na kterém dívka studovala, na sociální síti sdílelo bolestivou vzpomínku. „Vzpomínáme na její rozzářenou tvář, hřejivý úsměv a laskavost. Andrea zůstane navždy živá v našich srdcích. Myslíme na rodinu, pozůstalé a všechny, kteří ji znali a vážili si jí. Bůh jí dopřej odpočinku v pokoji!“ napsalo lyceum.