Tragédie v centru Pardubic: Hromadná rvačka skončila smrtí muže!

Časně ráno na třídě Míru v Pardubicích zemřel podle policie násilnou smrtí jeden muž. Stalo se to po potyčce několika lidí. Kvůli vyšetřování byl provoz v centru města nějakou dobu omezený. ČTK to řekla mluvčí Iveta Kopecká. Kolik lidí se popralo, mluvčí kvůli vyšetřování uvést nemohla. Podle serveru iDnes.cz to byli čtyři lidé.

Video Dnes ráno zemřel muž po potyčce několika lidí na třídě Míru v Pardubicích - Policie ČR Video se připravuje ...

„Stalo se to po třetí hodině ráno. Po dobu ohledání byl provoz na třídě Míru omezen, v současné době už je provoz zcela obnoven,“ řekla Kopecká.

Bližší informace policie poskytne, jakmile to okolnosti dovolí, uvedla. V centru města je kamerový systém, který zabírá také třídu Míru, policie může při vyšetřování použít záznamy.

„Byli jsme u zásahu společně se státní policií. Jeden ze strážníků poskytoval pomoc zraněné osobě. Hlídka potom odjela prohledávat okolí místa činu, dohledala člověka odpovídajícího zadanému popisu,“ řekl ČTK bez dalších podrobností mluvčí strážníků Jiří Sejkora.