Mladíci nalákali teenagera na rande s imaginární dívkou: Pak ho zbili a okradli!

Zájem pohledného děvčete potěšil mladíka (17). Veškerá komunikace zpočátku probíhala na sociální síti. Když kráska kývla na rande v Novém Městě na Moravě, nápadník se zaradoval. Netušil, že za falešným profilem jsou tři kluci, kdy nejstaršímu je 16 let. Ti ho také na schůzce napadli a oloupili. Oběť skončila v nemocnici.

Vše odstartovalo, když si povedená trojice náctiletých založila na sociální síti falešný profil dívky. Pak navázali kontakt s mladíkem, kterého před tím neznali. Teenagera zájem děvčete potěšil. „Po několikaměsíční komunikaci se domluvili na osobní schůzce,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

V hlavě mladíků uzrál ďábelský plán. Když roztoužený náctiletý dorazil na rande, už na něj čekali. „Obestoupili ho, začali mu vyhrožovat a přinutili ho jim vydat jeho batoh s osobními věcmi, nakonec ho fyzicky napadli,“ popsala Lébrová.

Mladíkovi se podařilo utéct a přivolat pomoc. Přišel ale o věci za 11 tisíc korun a utrpěl zranění. To bylo natolik závažné, že skončil v nemocnici. Po násilnících začali pátrat policisté. Ještě týž den je dopadli, u dvou (15 a 16) již zahájili trestní stíhání.

„Mladiství byli obviněni ze spáchání provinění loupeže,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Radek Hraško. Strážci zákona prověřují také třetího komplice, kterému ještě nebylo patnáct let.

Policisté též připomněli základní pravidla, jak se chovat ve virtuálním světě. Snadná komunikace a navazování kontaktů s cizími lidmi může skrývat nebezpečí. Lidé by tak měli být obezřetní, koho si přidávají do přátel, existuje totiž řada falešných profilů. Měli by být též obezřetní při sdílení osobních informací.

„Nedávejte najevo příliš důvěry, nikdy nevíte, kdo je na druhé straně. Pokud se rozhodnete setkat s někým, koho znáte jen z internetu, vyberte si veřejné místo a informujte o schůzce někoho blízkého, popřípadě ho požádejte, ať jde s vámi. Pokud vás na síti někdo obtěžuje, okamžitě ho zablokujte a nahlaste administrátorovi,“ dodala mluvčí. Lidé by měli být ve virtuálním světě obezřetní, aby se nestali obětí podvodníků a manipulátorů.