Týrané batole na jihu Čech pomalu umíralo: Máma místo pomoci řešila s partnerem alibi

S přivoláním pomoci zbitému batoleti (15 měs.) otálela máma s přítelem. Ve vesnickém bytě na jihu Čech se půl dne dohadovali, co řeknou, že se malé stalo. Holčička měla tak vážně zraněnou hlavu, že v nemocnici zemřela. Soud poslal ženu nepravomocně na 9 let do basy. Její druh, který mezi tím zmizel a je po něm už 1,5 roku vyhlášeno pátrání, si má odsedět 18 měsíců.

Rozhodování soudu nebylo snadné. Dítě prokazatelně zemřelo po úderech pěstí do hlavičky. Matka i její partner ale takové zbití děvčátka odmítali. Žena popisovala, že holčičku 3. prosince 2023 nakrmila, nechala druhovi na hlídání a šla k sousedce.

Do bytu se vrátila, když slyšela křik, že malá chroptí. „Jsem vinna tím, že jsem nechala dítě na hlídání někomu, komu jsem neměla,“ kála se podle serveru iDnes.cz obžalovaná. Jenže znalci odhalili, že vše se odehrálo jinak.

Podle výsledků pitvy zranění dítě utrpělo už den před tím a v tu dobu také naposledy jedlo. Takže žádné krmení ráno. Žena tak o zranění dcerky nemluvila pravdu. „Zatímco holčička umírala, oba dospělí řešili alibi a domlouvali si, jak zahladit stopy,“ uvedl předseda senátu Milan Kučera.

Pomoc přišla pozdě

Děsivé je, že dítě mělo šanci zranění přežít. To by ale pomoc musela přijít včas. Do péče lékařů se holčička dostala asi až 12 hodin po zranění. Měla modřiny v obličeji a i zranění způsobené nárazem hlavy na tvrdou podložku. Zemřela na krvácení do mozku.

U soudu zaznělo i, v jakých podmínkách pár s dětmi žil. Svědci popisovali špínu, nedostatek financí, jídla i stálé shánění marihuany. Zdrojem peněz byly ženiny přídavky na děti. Jejího druha, o kterém spravedlnost netuší, kde právě je, navíc čekal nástup do vězení za krádeže a neplacení alimentů.

Trest na spodní hranici

Podle znalců jak matka, tak její partner, trpí poruchou osobnosti. Sice se nepodařilo prokázat, kdo dítě zbil, soud ale vyslyšel návrh obžaloby a za smrtelné zranění dítěte poslal jeho mámu na 9 let do basy. To je rok nad spodní hranicí trestní sazby. Uprchlý druh vyfasoval trest jen za neposkytnutí pomoci.

Šestileté sestře zemřelé holčičky má máma vyplatit odškodnění milion korun. O dívenku se starají pěstouni. Ženě totiž po přestěhování do středních Čech soud odebral tři děti kvůli zanedbávání.