Tragédie při rutinní kontrole: Důstojnici nasál motor stíhačky

Seržantka Huová sloužila u letectva dlouhých 17 let. K incidentu, kdy motor stíhačky ženu vtáhl dovnitř a způsobil jí smrtelná zranění, mělo dojít během rutinní inspekce. Huová zrovna u letounu, který o moment dříve přistál, umisťovala zajišťovací klíny. Personál základny ženě okamžitě přivolal pomoc. Ani navzdory rychlému transportu do nemocnice jí už lékaři nedokázali pomoct.

jak uvedl jeden z expertů pro deník Daily Mail, jde o vzácnou událost. „Šance, že se něco takového stane, je absolutně mizivá,“ řekl. Motor stíhačky se totiž po přistání přepne do pomalu rotujícího režimu a v moment, kdy se k podvozku dávají bezpečnostní klíny, by měl být úplně zastavený.

Pokud by motory někdo znovu zapnul, nestačily by tak rychle nabrat rychlost, aby někoho dokázaly vtáhnout. Navíc je prý otvor v turbíně příliš malý na to, aby se do něj vešel dospělý člověk.

Vyšetřovatelé se tedy dali do práce a začali detailně zkoumat kamerové záběry z místa tragické události. Záznamy by podle nich mohly pomoci rozklíčovat, jestli za neštěstím stála chyba v postupech, špatná údržba a nebo nějaký úplně jiný faktor. Letecká základna, která patří k jedné z nejdůležitějších v zemi, dočasně pozastavila činnost, dokud se incident nepodaří objasnit.

Spolupracovníci i příbuzní Huové jsou pochopitelně v šoku. Podle kolegů to byla pečlivá a pilná důstojnice, která na svou práci byla velmi hrdá.