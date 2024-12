Namol opilý řidič usnul a nechal stařenku v sanitce 6 hodin: Na pohřeb manžela už to nestihla

Ženu musela být kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu převezena z domova důchodců do nemocnice. Když se její stav zlepšil, měla být důchodkyně transportována zpět do domova a následně na pohřeb svého zesnulého manžela. Nikdo z personálu si však v osudnou chvíli nevšiml, že řidič, který se dostavil, byl silně opilý. Transport do domova důchodců měl zabrat jen něco okolo 20 minut. Sotva po sto metrech ale řidič přistavil vůz ke krajnici a za volantem usnul!

Následovalo několik hodin, během kterých byla žena uvězněná v autě jen v tenkém svetru. Vnější teploty přitom klesaly na bod mrazu. Neměla sílu auto sama opustit a její volání o pomoc bylo neúspěšné. Rungeová tak zůstala v sanitce uvězněná téměř šest a půl hodiny! „Kolegové přijeli na místo okolo tři čtvrtě na tři ráno. Svědci nahlásili, že u silnice stojí sanitka se spícím řidičem a pacientkou uvnitř,“ řekl deníku Bild policejní mluvčí Marcel Patzwahl. U řidiče naměřili 2,43 promile alkoholu v krvi.

Jiná sanitka pak promrzlou a zesláblou seniorku konečně převezla do domova důchodců, kde bydlela. „Dědeček zrovna umřel. Byli svoji 68 let. Babička nedávno prodělala mrtvici a od té doby nedokázala mluvit a chodí už jen s chodítkem,“ popsala vnučka Pamela (44). „A pak jí někdo nechá v tak vážném stavu ležet hodiny na mrazu v autě. Nemohla jsem tomu uvěřit. Babička byla tak traumatizovaná, že ani nemohla na pohřeb svého manžela,“ dodala s tím, že když babičce ukázala fotky z pohřbu, rozplakala se.

Incident momentálně vyšetřuje policie. „Je to hrozné a strašně nás mrzí, že se to stalo, sami jsme v šoku,“ okomentoval situaci manažer soukromé ambulantní služby. „Hluboce se omlouváme pacientce a její celé rodině,“ dodal. Řidiče už od té doby vyhodili.