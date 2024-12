Zpět

Do čtyř nic netušících lidí vrazil na zastávce MHD v Ostravě-Svinově do běla rozzuřený Martin Pertlík (21). Seniorku shodil do tramvajových kolejí! „Měl jsem nervy,“ řekl policii. U soudu byl krotký jak beránek, přesto půjde sedět.