Prý mu umírá milovaná dcerka (3) a jediné, co jí může zachránit, je léčba ve Švýcarsku. To podle obžaloby „nakukal“ Petr Ř. (34) z Ostravy své sousedce (77) a vytáhnul z ní milion korun! U soudu, kde mu hrozí až osm let, nyní tvrdí, že staré paní pomáhal peníze ukrýt před synem.