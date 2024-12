„Syn měl maminku, po předchozí vzájemné rozepři, fyzicky napadnout a rovněž zranit bodnořezným nástrojem. Muž je nyní obviněn ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podle informací webu polar.cz ihned po incidentu na místo dorazili záchranáři. Jejich úsilí udržet zraněnou při životě, bylo však marný. Bodné rány nožem byly příliš vážné.

Případem si i nadále zabývají kriminalisté. Muži hrozí trest odnětí svobody na 8 až 16 let. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Děsivý masakr v Plzni: Syn měl pobodat otce a zavraždit bratra!

Podle některých informací mohl být pachatel v době útoku pod vlivem drog. Bude se protozjišťovat, zda byl v době vraždy příčetný. Motiv vraždy zatím nebyl upřesněn.

„Alkoholik. Zku*vený feťáci, alespoň dvacet let by měl dostat. Nebyl to ten, který dělal vedoucího na dětských táborech? Asi ano, má to na svém profilu. K dětem bych ho nepustila," rozčiluje se na sociální síti jedna z žen. Další oponuje, že to není on.

VIDEO: Insta Crime Podcast - Šílený domácí Bruthans nechal zavraždit nájemnici Reginu.