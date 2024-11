Místo daru dostal dardu: Santa na vánočním trhu švihnul drzého chlapečka rákoskou, vyšetřuje ho policie

Měl to být kouzelný zážitek z vánočního trhu, místo toho se stal předmětem vyšetřování. Na čtyřletého chlapce měl údajně zaútočit muž převlečený za Santu Clause. Incident z německého Stralsundu, při kterém mělo dítě utrpět úder rákoskou do obličeje, rozděluje veřejnost. Policie případ vyšetřuje jako podezření z nebezpečného ublížení na zdraví.

K incidentu mělo dojít na vánočním trhu v historickém městě Stralsund v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Dvaašedesátiletý muž, který již desítky let každoročně obléká kostým Santa Clause, byl obviněn, že během interakce s čtyřletým chlapcem použil násilí. Podle matky dítěte udeřil chlapce rákoskou do obličeje.

Obviněný muž se však brání. „To je naprostý nesmysl,“ hájil se podle deníku Bild. Podle něj došlo ke konfliktu, když chlapec opakovaně vyplazoval jazyk. Nejdříve prý nereagoval, šel si k autu pro léky na tlak. Když se ale vrátil, matka mu prý dítě doslova vnutila a chlapec pokračoval ve stejném chování. Obviněný Santa tvrdí, že se sklonil k chlapci a mírným tónem mu domlouval.

Podle jeho slov dítě reagovalo slovy: „Jsi hloupý!“ Následně měl muž symbolicky napřáhnout rákosku a lehce udeřit chlapce směrem na zadek. „Tohle je základní pravidlo, děti se nebijí, a už vůbec ne do obličeje,“ dodal muž, který svou verzi označuje za hrozné nedorozumění.

Zatímco Santa tvrdí, že nešlo o nic vážného, matka dítěte věc vidí jinak. Ihned po incidentu kontaktovala policii a podala trestní oznámení na podezření z nebezpečného ublížení na zdraví. Policie případ šetří, muž si najal právníka a dočasně se rozhodl svou roli Santa Clause přerušit. „Už teď jsem v šoku, co všechno z toho vzniklo,“ uvedl muž, jenž tuto roli hraje už 55 let, a říká, že celý život dělal tuto práci s láskou k dětem a nikdy by žádnému neublížil.

Podle německých médií se matka k situaci nechce veřejně vyjadřovat. Policie nadále shromažďuje svědectví a vyhodnocuje okolnosti případu.