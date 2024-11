Posun ve vyšetřování Velké sýrové loupeže: Policie zadržela prvního podezřelého

Britské sýrařství přišlo kvůli podvodu o 22 tun toho nejkvalitnějšího čedaru v hodnotě několika milionů korun. Po mediálním zájmu, do kterého se zapojil i známý šéfkuchař Jamie Oliver, se britské policii podařilo zadržet prvního podezřelého. Třiašedesátiletý muž je podezřelý z podvodu a přechovávání kradeného zboží.

Před několika dny oznámilo britské sýrařství Neal´s Yard Dairy pozoruhodnou loupež. Podvodníci, kteří se vydávali za francouzské velkoobchodníky, jim zcizili na 950 bochníků čedaru světové kvality, které mají hodnotu v přepočtu přes 9 milionů korun.

Zloději ukradli hned tři druhy nejpopulárnějšího sýra na světě s celkovou vahou okolo 22 tun. Podle deníku Bild se v britských médiích spekuluje, že sýr mohl skončit v Rusku a nebo na Blízkém východě.

Světlo do případu by mohlo vnést zatčení prvního podezřelého. Anglická policie zadržela ve spojení s případem třiašedesátiletého muže. Je podezřelý z podvodu a nakládání s kradeným zbožím. Policisté ho zadrželi a důkladně vyslechli. „Propustili jsme ho na kauci, čeká ho ale ještě další výslech. Vyšetřování dále pokračuje,“ řekl deníku Guardian mluvčí policie.

Případ zmátl celou britskou veřejnost. Všichni si pokládají tu samou otázku: Proč? „My všichni, stejně jako zbytek světa, nechápeme, k čemu by člověk potřeboval tolik sýra?“ řekl Ben Ticehurst, majitel jednoho ze sýrařství spadajícího pod okradenou firmu. „Pokud nejste supermarket, co uděláte se 22 tunami sýra? Je to pro nás velice matoucí a doufáme, že zatčení všechno objasní,“ dodal. Podobně se na svém Instagramu vyjádřil i světoznámý kuchař Jamie Oliver.