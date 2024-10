Šílená smrt devatenáctileté zaměstnankyně obchodu: Zemřela v obří průmyslové peci!

Šokující tragédie se stala minulou sobotu ve městě Halifax v Kanadě.Teprve devatenáctiletá Gursimran Kaurová zemřela během své směny, protože se za ní zavřely dveře velké průmyslové trouby a jí se bohužel nepodařilo dostat se ze zařízení ven.

„Žena, která v obchodě pracovala, byla nalezena ve velké peci, kterou používáme v oddělení pekárny,“ stojí v prohlášení společnosti podle deníku Forbes. „Je důležité dodat, že vyšetřování ještě není v bodě, kdy by bylo možné určit způsob a příčinu smrti,“ napsali zástupci obchodu. Gursimran v obchodě pracovala se svou matkou. Ta se své dceři nejdřív snažila dovolat, když jí ale telefon nebrala, začala se strachovat.

„Matka začala panikařit, protože pro její dceru bylo velmi neobvyklé, že by si v noci vypínala telefon,“ napsali zástupci rodiny na stránce GoFundMe. „Spojila se s vedoucím směny. Jak všichni víte, ten večer se našly Gursimraniny ostatky v peci,“ napsali. Obchod zůstal kvůli vyšetřování zavřený na dobu neurčitou.

„Jsme absolutně šokovaní a myslíme na naši zaměstnankyni i její rodinu,“ řekl mluvčí společnosti Walmart. „Soustředíme se teď na to, abychom spolupracovali při vyšetřování a poskytli všem našim zaměstnancům psychologickou i jinou pomoc,“ dodal.

Místní truchlí, před obchodem lidé nechávají svíčky a květiny. Kaurová i její matka se do Kanady přestěhovaly z Indie. Tajemník místní indické komunity Balbir Singh řekl, že pro všechny její členy to je obrovská rána. „Je to opravdová tragédie a všichni jsme tím úplně zničení. Čekáme na výsledky vyšetřování policie. Chceme vědět, co se této mladé ženě stalo,“ uzavřel Singh.