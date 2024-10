Průlom v ostře sledovaném případu: Vraha dívky odhalili po 45 letech!

Kathy Halleová se v březnu roku 1979 vydala vyzvednout svou sestru v obchodním domě ve městečku North Aurora v Illinois. Nikdy však za ní nedošla. Policie ji nejdřív považovala za pohřešovanou. O tři týdny později ale našla její tělo v řece. Ani po letech vyšetřování se kriminalistům ale nepodařilo přijít na to, kdo byl za její smrt zodpovědný a případ zůstával otevřený.

Vyšetřovatelé se jím začali znovu zabývat až v roce 2020. Díky nejmodernějším postupům a technologiím se jim podařilo spojit vzorky DNA nalezené na těle jiné zavražděné ženy, s mužem jménem Bruce Lindhal. Ten byl podezřelý ze série vražd a v roce 1981 spáchal sebevraždu. „Lindhala jsme dokázali spojit s několika vraždami v této oblasti a době,“ řekl detektiv Ryan Peat portálu CNN. „Díky těmto důkazům, spolu s DNA z dalších případů, jsme zjistili, že za smrtí Kathy Halleové stojí Lindhal,“ dodal detektiv.

Vyšetřovatelé věří, že Lindhal pracoval v obchodním domě, kam Kathy šla vyzvednout svou sestru. Měl jí unést z parkoviště a odvézt na místo, kde se později našlo její tělo. „I když to bylo strašně těžké, jsme rádi, že po pětačtyřiceti letech konečně víme, co se Kathy stalo,“ uvedli pozůstalí ve veřejném vyjádření. „Doufáme, že díky nejmodernějším postupům policie se více rodin dozví, co se stalo s jejich milovanými a nebudou si muset procházet desítky let dlouhou bolestí“ píše rodina.