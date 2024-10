V Berouně vzplála pekárna: Hasiči evakuovali desítky lidí

„Zasahujeme u požáru střešní konstrukce pekáren. Evakuováno bylo 49 lidí,“ uvedli hasiči na sociální síti. Později počet evakuovaných zvýšili na 54 lidí. Město Beroun uvedlo, že s evakuací pomáhali i strážníci městské policie.

„Dým jde na Závodí, prosíme, zavřete si okna. Zasahují profesionální i dobrovolní hasiči, snad plameny dostanou co nejdřív pod kontrolu,“ dodalo město. Záhy ale informovalo, že v objektu se propadla střecha.

Na místě by ale neměli být zranění. K požáru míři chemická laboratoř Kamenice. „Je to kvůli preventivnímu měření uniklých škodlivin do ovzduší,“ dodali hasiči. .