Dvojice Čechů zabloudila v Tatrách: Zasahoval vrtulník

Dramatickou záchrannou akci provedla v pondělí slovenská Horská záchranná služba. Pomocí vrtulníku zajistila dvojici Čechů, kteří se při výstupu do Gerlachovského sedla zasekli a nevěděli, jak dál pokračovat. Oba byli z oblasti tzv. Tatarkove cesty transportováni. Neutrpěli žádná zranění.

V odpoledních hodinách Horská záchranná služba obdržela naléhavý telefonát. Dvojice českých horolezců v půlce výstupu na Gerlachovské sedlo uvízla a zasekla se. Bez cizí pomoci by se muži ve věku 37 a 45 let nejspíše do bezpečí nedostali. Záchranáři tak neváhali a na místo ihned vyrazili.

„Záchranná akce proběhla v součinnosti s posádkou leteckých záchranářů. Po vytažení z exponovaného terénu a mezipřistání u Slezského domu byli transportováni do Starého Smokovce,“ uvedla HZS SK na svých stránkách. Ani jeden z horolezců neutrpěl žádné zranění.