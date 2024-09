Dramatická záchrana dvouletého chlapečka z rozpáleného auta: Zamknul se uvnitř

O události informoval slovenský deník Plus JEDEN DEŇ. K nebezpečným chvílím došlo potom, co matka vložila svého dvouletého syna do autosedačky a zavřela za ním dveře. Následně ale zjistila, že chlapeček drží v rukou klíče a v momentě se v autě zamkl. Náhradní klíč se jí nepodařilo najít, a obrátila se proto na policii.

„Poslední den s teplým počasím, když se teplota vyšplhala až na třicet stupňů, byli naši kolegové vysláni k vozidlu s uzamčeným dítětem uvnitř,“ napsala bratislavská policie na Facebook. Po příjezdu na místo příslušníci se souhlasem matky rozbili okénko auta. Vděčná maminka pak mohla konečně svého plačícího syna z horkého auta vytáhnout. Byl v pořádku a neutrpěl žádné zranění.

„Díky rychlému zásahu a pohotové reakci naší kolegyně a kolegy měl boj s časem a stoupající teplotou ve vozidle šťastný konec. Výborná práce!“ stojí v příspěvku policie.