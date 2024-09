Manželé Stodolovi pro peníze vraždili důchodce: Doživotí si odpykávají už 20 let

Dům, kde mordy plánovali. | Foto Blesk – Ladislav Křivan

Kvůli špatné finanční situaci se nejdříve pokusili vykrást ubytovnu. Při tom však byli přistiženi a Jaroslav za to dostal okamžitou výpověď. To jejich situaci pochopitelně nepomohlo. Rozhodli se tedy oloupit seniora, kterého by Jaroslav dokázal přemoct. 30. září 2001 se tedy vplížili do domu Aloise M., kterému pohrozili nožem a donutili vydat 160 000 korun. Následně ho svázali a utekli. Důchodce nalezli o dva dny později ve velmi špatném stavu, útok přežil, ale pachatele popsat nedokázal.