Žák v autoškole na Liberecku boural! Vůz převrátil na bok

K nehodě došlo krátce před 17. hodinou, informoval server iDNES.cz. Červená Škoda Fabia skončila na levém boku potom, co narazila do dopravní značky a následně do plotu. Ve vozidle seděli pouze žák autoškoly, kterého s lehkým zraněním na místě ošetřili záchranáři a jeho instruktor, kterému se nic nestalo.

Nehodu potvrdili i zástupci policie. „Dopravní nehoda se stala v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Krkonošská a Letní. Řidič s vozidlem autoškoly jel společně s instruktorem od ulice Krkonošská do ulice Letní, kde nezvládl řízení,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Na místě zasahovali zdravotníci i policisté. Dechová zkouška, kterou příslušníci po ošetření u řidiče provedli, měla negativní výsledek. „Předběžná výše způsobené škody činí částku 97 tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu,“ doplnila Sochorová.