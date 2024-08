Čech chtěl spáchat teror na slovenském pochodu gayů?! Na mladíka si došlápli policisté

Uvedly to ve čtvrtek servery Deník N a Voxpot, podle nichž byl mladík na sociální síti Telegram spoluzakladatelem skupiny, jejíž členové se navzájem radikalizovali a aktivně plánovali svou první akci právě v Bratislavě. Soud ho poslal do vazby.

Kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě zatkli mladistvého Čecha na Moravě, napsaly servery. „Byl na návrh státního zástupce vzat soudem do vazby, neboť byla dána důvodná obava, že by mohl mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a že by mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán,“ sdělil Deníku N vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun.

Čech není podle Dragouna stíhaný za samotnou přípravu teroristického útoku na bratislavský pochod, protože od dalšího jednání sám dobrovolně upustil. Policie mu klade za vinu podporu a propagaci terorismu a také založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Dospělému pachateli by za tyto činy hrozilo až 15 let vězení, u mladistvých se tresty snižují.

Deník N napsal, že mladíkova skupina měla stovky členů, často nezletilých. „Spojovala lidi, kteří se navzájem hecovali a radikalizovali, posílali si neonacistické symboly a podle policie aktivně plánovali svou první akci, která se měla odehrát právě 20. července v Bratislavě. Během pochodu Duhový Pride chtěli vraždit účastníky pochodu,“ uvedl server. Voxpot doplnil, že český mladík údajně začal na internetu mimo jiné prohlašovat, že se pouští do výroby zbraní pro útok na pride.

Pražská policie ve čtvrtek sdělila, že kvůli informacím o plánování útoku na bratislavský festival posílí bezpečnostní opatření na festivalu sexuálních menšin Prague Pride, který se bude konat příští týden v Praze. Informace, že by pražskému festivalu hrozilo konkrétní riziko, policisté nemají.