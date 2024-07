Slováka Jána už 14 dní hledají v Řecku: Před zmizením mámě poslal podivné zprávy!

Ján Kurek z Bánské Bystrice v Řecku pracoval jako dobrovolník organizačního týmu v uprchlickém táboře. Mladík vystudoval univerzitu ve Francii v oboru mezinárodní vztahy a dokončil první ročník univerzity v Pekingu. V táboře dělal dobrovolníka s cílem získání praxe.

Mladík žil a pracoval ve městě Janina. Rozhodl se vzít si pár dní volna, aby si mohl udělat výlet do hor. Podle dostupných informací se na túru vydal sám, jenom se stanem a karimatkou. Vyrazil 10. července a jeho kolegové po něm nechali vyhlásit pátrání 16., když se nevrátil a nikomu nebral telefon.

O znepokojivé nové detaily se podělila i mužova matka Jana. „Naposledy jsme si psali 6. července. Včera v noci jsem nad zprávami ještě přemýšlela a je to, jako by je poslal někdo jiný,“ svěřila se deníku PLUS Jeden Deň.

Před zmizením si vybral peníze z účtu

Podivnou SMS od svého syna však Jana dostala už den předtím. „Jinak, jestli se závratně propadne to, co mám na účtě, tak se nemusíš bát,“ popsala zprávu. Ta mu odpověděla, že si ráno zavolají a že doufá, že nikomu nenaletěl. Na to jí odpověděl, že si peníze přesouvá na spořicí účet.

Poslední zprávy si vyměnili další den dopoledne. „Napsal: ‚Můžu teď poslat jen SMS a ne telefonovat.‘ Potom od Honzíka přišla otázka ve znění: ‚Co potřebuješ?‘ To bylo divné, tak jsem mu odepsala, že jsem ho jen chtěla slyšet. On mi napsal, že je v pořádku a zavolá večer, až se vrátí,“ popsala Jana. Znovu mu napsala o pět dní později, že se má ozvat, ale tato SMS mu už nedorazila.

Víc informací se rodině nepodařilo zjistit ani od banky. „Nevíme, o jaké peníze šlo. Měl ale vyčleněné peníze na studium, takže se nejedná o sto nebo dvě stě euro, ale o tisíce. Banka mi odmítla poskytnout informace, i když mám plnou moc,“ popsala zoufalá maminka situaci.

Měl letět do Budapešti

Na místě s rodinou byl i švagr, který se živí jako IT specialista. „Nechal si z tábora přinést Honzíkův tablet a zjistili jsme, že měl na neděli koupenou letenku do Budapešti na konferenci, kde měl prezentovat svoji práci o umělé inteligenci. Policie prověřila letiště a zjistila, že do letadla nenastoupil,“ řekla Jana. Syn byl podle ní velmi zodpovědný a jen tak by konferenci nepropásl.

Stále však pevně věří, že je Ján naživu. „Buď se v horách ztratil, anebo si vykloubil koleno, nebo si něco zlomil, má vybitý telefon a nemůže si sám pomoct,“ shrnula nejpravděpodobnější scénáře. „Bojuji za něj, aby přežil. Je mi jedno, že ho najdou za pět minut dvanáct, ale hlavně ať ho najdou,“ dodala maminka.