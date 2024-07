Tragická nehoda u chorvatského Hvaru: Po srážce člunů přišel muž o nohu

K nehodě došlo v zátoce Soline v populární turistické oblasti ostrova. Podle informací z vyšetřování, které uvedl chorvatský deník Dalmacija Danas, řídil motorový člun člen posádky lodi, která táhla na navijáku dvě osoby. Po nárazu do vlny řidič člunu spadl do moře a člun se ocitl bez řízení. Neřízený člun se pak nekontrolovatelně pohyboval po hladině a narazil do dalšího plavidla.

Jeden z cestujících z druhého plavidla, 71letý muž, se po nárazu ocitl ve vodě a byl sražen neřízeným člunem, který mu přejel nohu. Zraněný nešťastník byl transportován do nemocnice, kde ihned podstoupil operaci. Zranění však bylo natolik vážné, že mu musela být část nohy amputována.

Na místo nehody ihned dorazili záchranáři a policie. V současné době probíhá další vyšetřování, které má objasnit přesné okolnosti nehody a případnou odpovědnost zúčastněných osob.