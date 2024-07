Na festivalu Pohoda se zřítil obří stan! Zranilo se dvanáct lidí

Silná bouřka v pátek večer zasáhla slovenský hudební festival Pohoda, kde se zřítil jeden z velkých stanů. Na facebooku to uvedla policie Trenčínského kraje, kde se festival koná. Na místě jsou podle ní záchranné složky. Záchranáři uvedli, že několik lidí je zraněných. České úřady nemají informaci, že by mezi zraněnými byli i čeští občané. Organizátoři festival předčasně ukončili. Oznámili to dnes na sociálních sítích.