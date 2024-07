Influencerka používala sperma svého přítele místo krému na obličej: Zázračná kúra má však jednu nevýhodu!

Instagramová influencerka známá pod jménem Malelly (27) šokovala své fanoušky alternativním způsobem péče o pleť, který prý praktikovala posledních šest měsíců. Místo krému si na obličej mazala sperma svého přítele! Výsledky se po týdnech dostavily, mělo to však přeci jen jeden nečekaný háček.

Malelly má na sociální síti Instagram více než 146 tisíc fanoušků. Pro její obsah je typické hledání alternativních a přírodních postupů, kterými pečovat o svou pleť. Mladá žena během svých zkoumání narazila na zdroj, který tvrdil, že mužské sperma je pro pleť velmi zdravé a prospěšné. Dokonce ho nazvala „kolagenovou bombou“.

Jejímu příteli se nejdříve nápad zamlouval také, rychle ho však břímě dárce začalo tížit. „Nejdřív mu to přišlo vtipné, a dokonce si ze začátku přišel užitečný. Ale časem to začalo ovlivňovat náš vztah. Bylo to, jako kdyby tam byl jenom proto, aby mi obstaral sperma na můj obličej,“ přiznala Malelly.

Mezi oběma partnery kvůli tomu začalo stoupat napětí. Příteli rychle začalo připadat, že jeho jediná úloha ve vztahu je zaručit ženě zpevnění pleti, odstranění černých teček a lesklý finiš. „Začal pochybovat, jestli ho vůbec miluji, nebo jestli mi jde jenom o jeho spermie,“ dodala influencerka. Kvůli těmto sporům se nakonec pár rozešel. „Cítila jsem po čase, že něco je špatně. Postupně mi přišel spíš jako dodavatel než partner a to náš vztah rychle podkopávalo,“ svěřila se kráska.

Výsledky si ale nemůže vynachválit. Podle influencerky je tento způsob péče o pleť doopravdy zázračný. Navzdory tomu, že je prý cena moc vysoká, Malelly je otevřená hledání nového dárce, který by nepřišel ke zlomenému srdci. Spíš se však mladá žena rozhodla najít nový druh přírodní kosmetiky, který jí už nebude komplikovat milostný život.