Noční můra Češky Terezy při hurikánu Beryl v Mexiku: Přišla o prsty a z rukou jí koukaly kosti!

Náročné chvíle zažívá Tereza Machařová, která se před časem vydala s manželem Michalem na dovolenou do Mexika. Během ní se ale zemí prohnal ničivý hurikán Beryl. V hotelu, kde byli partneři ubytovaní, se začala sypat skla z oken a Tereza chtěla rychle zavřít balkonové dveře. Ty ale v důsledku větru zajely do futer a zranily vážně ženě tři prsty. Žena musela následně čekat dlouhé hodiny, než ji v nemocnici přijali. Nakonec jí byly všechny tři prsty amputovány. Machařovi se podle informací Blesku rozhodli z Mexika vrátit do Čech, kde Tereza podstoupí další chirurgické zákroky.

Měla to být vysněná odpočinková dovolená, na kterou se Tereza a Michal Machařovi dlouho těšili. Ani jeden z nich ale netušil, jakou hrůzu v Mexiku zažijí. Zemí se před pár dny prohnal hurikán Beryl, který na mnoha místech napáchal ohromné škody. Jedním z nich byl i hotel, kde byli manželé ubytováni.

Tereza na sociální síti popsala, že vedení jejich hotelu hurikán údajně moc neřešilo. Podle ní neočekávali, že bude tak silný a intenzivní. „Byli jsme ubytováni ve třetím patře, kde byla jedna strana pokoje prosklená. Nad ránem začal hurikán hodně sílit a okna začala praskat," přiblížila děsivý zážitek Češka.

Hodiny v bolestech a strachu

Ve strachu se rozhodla, že se s manželem vydají k Čechům, které na dovolené poznali, a opustí svůj pokoj. Ten se navíc nacházel těsně pod střechou. „Čekala jsem na manžela u dveří, ale než za mnou doběhl, tak se balkonové okno rozletělo na střepy, létaly tam tyče a mě v tu chvíli nenapadlo nic jiného, než ty dveře otevřít. Chytla jsem je ale bohužel i ze shora, protože byly v důsledku větru hodně těžké. Než se ke mně manžel otočil, tak mi dveře ruku přicvakly a projely futry,“ popsala se slzami v očích Tereza.

Video Češi zachytili hurikán Beryl v Mexiku. - se svolením Michala Machaře Video se připravuje ...

Partneři křičeli o pomoc, ale jelikož se všichni podle Machařových před hurikánem schovávali, nikdo jim nepomohl. Když se Michalovi podařilo dveře přece jen z futer nějak povytáhnout, zjistili hrozivou skutečnost.

„Do půlky mi to amputovalo dva prsty, u třetího jsme to s jistotou nevěděli, všude byla spousta krve," šokovala Češka. Následujících několik hodin strávila dle jejích slov na pokoji, protože se kvůli hurikánu nedalo nikam dostat. Personál hotelu navíc zraněné ženě nepodal ani žádné tišící léky. „Koukaly mi kosti z rukou. Trpěla jsem tři hodiny v bolestech,“ doplnila Tereza.

V nemocnici nastal další šok

Když byla zraněná žena po několika hodinách převezena do nemocnice, čekal tam na ni další šok. Nemocnice po manželích požadovala okamžitě uhradit částku 50 tisíc dolarů, v přepočtu tedy více než jeden milion korun. „Naštěstí to pojišťovna dohodla, že to nakonec bude jen 1600 dolarů (cca 37 tisíc korun, pozn. redakce),“ vysvětlila Tereza, kterou se nakonec po komunikaci s cestovní kanceláří podařilo transportovat do jiné nemocnice, kde podstoupila operaci.

Když se probrala z agónie, zjistila, že jí byly amputovány tři prsty. „Míša dokonce jeden ten prst našel, snažil se ho uschovat, aby mi ho mohli našít zpátky, jenže to už po 12 hodinách našít nešlo,“ přiznala v slzách pacientka.

Manželé po hotelu žádají náhradu

Tereza měla v Mexiku podstoupit podle jejího muže další operaci. Nakonec je ale vše jinak. „Nelíbil se mi přístup nemocnice a také to, jak doktor neustále měnil své stanovisko. Od rodiny jsem dostal na účet částku ve výši kolem 10 tisíc dolarů (cca 233 tisíc korun, pozn. redakce), abych uhradil v nemocnici výlohy spojené s léčbou mé ženy. Vedení nemocnice mi obratem sdělilo, že vše nakonec zaplatila zdravotní pojišťovna. Myslím, že to ale bylo zejména kvůli tlaku médií na sociálních sítích. Hodně nám také pomohl mexický konzulát a pan Andrés Martínez Vértiz Torres z cestovní kanceláře TUI, " popsal redakci Blesku Michal.

Ten následně zakoupil letenky zpět do Čech, aby jeho žena mohla podstoupit další léčbu v jedné z pražských nemocnic. „Samozřejmě jsme rádi, že můžeme konečně zpět domů, ale zdaleka tím nic nekončí, protože manželky ruka potřebuje ještě další zákrok chirurga a samozřejmě i následnou péči. I dále budeme ale konfrontovat mexický hotel a žádat náhradu," dodal pro Blesk manžel zraněné Češky.