Honzík (3) se skoro utopil: Zoufalí rodiče a dramatický boj o život!

Tatínek si odskočil do sklepa pro rychlé špunty, maminka pekla buchtu. Než se však tatínek stihl vrátit, malý Honzík zmizel. Zničehonic nebyl k nalezení. Maminka otci ještě potvrdila, že sotva před minutou kolem ní hoch proběhl. Na volání neodpovídal. Nebyl ve svém pokoji, v koupelně, dokonce ani ve sklepě.

„Když se rodiče vrací ze sklepa, oba periferně zahlédnou v bazénu na hladině plavat bezvládné dětské tělíčko,“ popsal Dvořák strašlivý pohled. Nastal extrémní stres. Otec okamžitě skočil v oblečení do bazénu a chlapce, tou dobou již nedýchajícího a promodralého, vytáhl ven. Matka spěchala a roztřesenýma rukama vytočila záchranku, podařilo se jí to až napotřetí.

Na zoufalý křik o pomoc operátor odpověděl s ledovým klidem. „Zakloňte mu hlavu a vdechněte do něj... a znovu, znovu a znovu. Vrtulník je na cestě, já zůstanu s vámi na telefonu…,“ popsal reakci dispečera Dvořák.

Po přistání vrtulníku na travnaté ploše kousek od domu a přeběhnutí silnice maminka přivítala záchranáře s malým Honzíkem v ručníku, naštěstí už dýchajícím. Podle instrukcí po telefonu se ho rodičům podařilo oživit.

Do nemocnice jel Honzík už jen na pozorování a nedlouho nato mohl jet domů. Ve středu už rodina poslala záchranáři děkovné video, kde malý Honzík slaví podruhé třetí narozeniny.

Záchranář poradil, jak podobné situaci co nejlépe předejít. „Učte děti plavat, včetně technik sebezáchrany, a ať si to jednou zkusí i v oblečení, je to úplně jiný pocit,“ apeloval Dvořák. Stejně tak důrazně doporučil znepřístupnit bazén všemi možnými způsoby, když v něm zrovna nikdo neplave. Nejlepší jsou podle něj především pevné kryty a ploty. Pomůže také vyndat schůdky u povrchových bazénů. Stejně tak je prý důležité nenechávat v bazénu hračky, které by děti mohly lákat.

„Ještě jedna věc – člověk, který se topí, nekřičí! Nemává rukama, nevolá o pomoc, prostě jen tiše zmizí pod hladinou,“ upozornil nakonec záchranář.