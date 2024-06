Srážka rychlíku s autobusem u Nových Zámků: Vyhasl život 7 lidí zbytečně? Fotografie zachytila osudnou chybu!

Čtvrteční srážka rychlíku EC 279 z Prahy do Budapešti s linkovým autobusem na jihu Slovenska si vyžádala sedm obětí a několik zraněných. K nehodě došlo na železničním přejezdu u Nových Zámků. Jak vyplývá z informací zpravodajských webů, ale i lidí na sociálních sítích, na místě již dlouhou dobu nefungovala světelná signalizace. Dokazovat to mají i fotografie.

Nehoda se stala ve čtvrtek podvečer na železničním přejezdu nedaleko Nových Zámků. Podle informací serveru MY Nové Zámky po trati v místě projížděly dva vlaky v opačných směrech. Autobus nejprve stál před přejezdem a závorami, které byly dole. Po přejetí prvního vlaku se však závory zvedly a autobus vjel do kolejiště, kde do něj narazil druhý vlak.

Video Srážka rychlíku z Prahy do Budapešti s linkovým autobusem na jihu Slovenska. (27.6.2024) - TV JOJ Video se připravuje ...

Informaci o průběhu nehody však zatím nekomentovaly slovenské úřady. Není zatím jasné, co bylo příčinou nehody, při které se autobus roztrhl na dvě části. Některá slovenská média ovšem naznačují, že smrtelnou srážku zavinila nefungující zvuková a světelná signalizace na železničním přejezdu. Ta podle televize RTV nefungovala tři dny, protože byla zřejmě poškozena prudkým deštěm.

Předzvěst neštěstí

Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ došlo údajně k podobné situaci na přejezdu už ve středu večer. „Stál jsem tam. Modré auto, které vidíte na fotografii, muselo couvat z kolejí, když vidělo vlak. Závory byly nahoře a světla vypnuty,“ uvedl pro médium zdroj, který si nepřál být jmenován.

Deníku ovšem poskytl fotografii, která dokazuje, že byla pořízena skutečně ve středu večer na stejném železničním přejezdu, kde došlo o den později k hrozivé tragédii.

Expert: Dalo se tomu předejít

Odborník na železniční dopravu Jiří Kubáček uvedl, že mohlo dojít k poruše přejezdového zabezpečovacího zařízení. Ovšem i to se dala podle něj řešit. „Ale železnice má i v takových případech připravené procedury, které předcházejí ohrožení v takovém případě,“ doplnil pro RTV expert.

Procedura podle Kubáčka spočívá v tom, že vlak 50 metrů před přejezdem sníží rychlost na 10 kilometrů v hodině a musí troubit. „Proč se vlak dostal na přejezd v poruše v této rychlosti bude předmětem vyšetřování,“ dodal k tragédii odborník.

Uzavřená nemocnice

„Ještě teď se třesu,“ doplnil svědek, který přiznal, že měl strach a doufal, že signalizace bude během čtvrtka opravena a nedojde k maléru. Mimo nefungující signalizace navíc u trati roste vysoký plevel, přes který řidiči projíždějící vlaky špatně vidí.

Další komplikací po neštěstí byla skutečnost, že nemocnice v Nových Zámcích byla po středeční průtrži mračen vytopena a musela být uzavřena. Zranění byli převezeni do nemocnic v Bratislavě, Levicích, Galantě, Komárně a Nitře. Dva nejtěžší zraněné převezli do nemocnici vrtulníky. Jedním z nich byl řidič autobusu. Další převezli do nemocnic sanitky.

Podle zjištění ČTK žádná ze sedmi obětí necestovala vlakem a podle informací českého ministerstva zahraničí mezi oběťmi rovněž nejsou čeští občané.