Nebohou Sabrinu spolkl aligátor! Policisté zveřejnili záběry zvířete s nafouklým břichem

Policie zveřejnila záběry z přenosných kamer, na nichž jsou vidět okamžiky po hororovém incidentu. Na videu zveřejněném zpravodajstvím Fox News je patrné, že má aligátor nafouklé břicho. Slyšitelná je také rána z pušky, která obrovského plaza usmrtila. Po jeho zastřelení mu z žaludku pracovníci vyřízli části těla.

Akci odstartoval kolemjdoucí, který upozornil úřady na aligátora. „Všiml jsem si, že má v tlamě tělo. Když jsem to viděl, okamžitě jsem běžel k hasičům," uvedl svědek Jamarcus B.

Není ale jasné, proč aligátor Peckhamovou napadl. Žena žila ve stanu poblíž kanálu McKay Creek, který aligátoři používají k pohybu mezi dvěma jezery. Neexistují žádné důkazy, že by Peckhamová byla ve vodě před útokem, ani že by aligátor vnikl do jejího tábora.

Její dcera oplakala tragédii na Facebooku: „Doufali jsme, že s ní budeme moci strávit mnoho, mnoho dalších let. Bohužel je bůh povolal domů dříve, než byla naše srdce připravena. Nikdo si nezaslouží zemřít takhle."

Po incidentu byly přijaty bezpečnostní opatření v oblasti kanálu McKay Creek, včetně instalace oplocení a varovných značek, aby se předešlo dalším tragédiím.