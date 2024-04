Nezletilí Pat a Mat kradli auta: Obě nabourali, škoda tři čtvrtě milionu korun

Plnoletiny ještě neoslavili, ale krást auta by jim šlo. Tedy spíše nešlo. Každý kradený vůz totiž nabourali. Kluci z Náchodska si počínali jako Pat a Mat na šikmé ploše. Jeden skončil ve vazbě, na triku toho měl už více. Loni dokonce opilý, opět za volantem, srazil a zranil ženu.

Že by se ale mladík nad sebou zamyslel a začal sekat latinu, o tom nemůže být řeč. Kradl v obchodech, vykrádal auta, ze kterých sebral prakticky vše, co by se dalo zpeněžit. S kamarádem dokonce se dvěma vozy vyrazili na projížďku.

První je k výletu zlákala neuzamčená octavia. Opilý mladík sedl za volant, a děly se věci. „Narazil do oplocení areálu, poté při couvání narazil do zadní části vedle zaparkovaného vozidla, a po několika minutách havaroval v obci Vrchoviny, když v levotočivé zatáčce nezvládl řízení a narazil do vzrostlého stromu,“ popsala policejní mluvčí Lucie Konečná.

Kluk nadýchal přes dvě promile. S kumpánem daleko nedojeli ani s druhým kradeným autem. „Nejprve nejdříve porazili oplocení areálu, aby následně s kradeným vozidlem skončili v příkopu,“ řekla Konečná. Škodu napáchali za celkem tři čtvrtě milionu korun.

Výtečník, který loni srazil ženu, už sedí ve vazbě. Za krádež a ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí poloviční trest co dospělému, tedy 2,5 roku v base. „Za obdobné jednání byl v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody,“ doplnila mluvčí. Jeho kamarád je stíhaný na svobodě.