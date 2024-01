Legendární pornoherečku našli s přítelem mrtvou v jejich domě. Předávkovali se?

Když se před několika dny vydala policie v Oklahomě k domu pornoherečky Jesse Jane (†43) a jejího partnera Bretta Hasenmuellera, netušila, že jsou oba již několik hodin po smrti. Přesná příčina smrti nebyla ještě stanovena, podle deníku Daily Star šlo ale zřejmě o předávkování drogami.

Jesse Jane, občanským jménem Cindy Howellová, pracovala v minulosti jako servírka v podniku s rychlým občerstvením. Svou životní dráhu ale chtěla směřovat jinam. Účastnila se soutěží krásy a nakonec se v roce 2006 dala na dráhu pornoherečky.

Natočila úspěšný snímek Piráti a pracovní nabídky se jí jen hrnuly. „K pornu jsem se dostala v tu ideální dobu, kdy na pornohvězdách hodně záleželo. Pamatuju si, jak člověk vešel do místnosti a všichni se za ním otáčeli. Všichni věděli, kdo jste, protože si museli koupit vaše DVD,“ svěřila se před časem hvězda z filmů pro dospělé.

Později začala Jesse Jane prodávat i vlastní řadu erotických hraček a blýskla se i jako herečka v několika hollywoodských snímcích. To, že se živila primárně pornografií, brala jako svou práci, ve které se jí dařilo. „Musíte to brát jako práci. Jsem máma. Mám rodinu. Koupila jsem nám dům. Je to způsob, jakým poplatím všechny své účty," vysvětlila před časem v rozhovoru pro CNBC.