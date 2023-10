Muž vtipkoval v televizní soutěži o svém manželství a osudovém „ANO“. Partnerku zastřelil 14 ranami!

Rebecca Bliefnicková (†40) byla matkou tří dětí a pracovala jako zdravotní sestra v Blessing Hospital v americkém městě Quincy. Za svou práci dokonce získala cenu The Daisy Award, která oceňuje mimořádně laskavé a vstřícné zdravotní sestry. Na konci února byla Rebecca nalezena ve svém bytě bez známek života a se 14 bodnými ranami v hrudníku. Za vraždu byl na doživotí odouzen její bývalý manžel Timothy.

Bylo 23. února letošního roku, když se do domu Rebeccy Bliefnickové (†40) v Quincy v americkém státě Illinois vydal její otec. Rebecca mu neodpovídala na zprávy, a tak se příbuzný vydal zkontrolovat situaci. To, co v bytě našel, ho šokovalo.

Na podlaze koupelny ležela jeho dcera Rebecca se 14 střelnými ranami. I když otec okamžitě zavolal záchrannou službu, jeho dceři už nebylo bohužel pomoci. Když se o vraždě Rebeccy dozvěděli její příbuzní, všem okamžitě zamrazilo a vzpomněli si na větu, kterou jim žena několik měsíců před smrtí řekla. „Pokud se mi někdy něco stane, ujistěte se prosím, že osobou číslo jedna je Tim, protože to je ten, kdo by mi něco kdy udělal. Říkám to písemně, protože se bojím, že mi nějak ublíží,“ svěřila se sestře před časem Rebecca.

Zákaz přibližování

Ta se v roce 2009 provdala za Timothya Bliefnicka a pár spolu měl tři syny. Od roku 2019 probíhalo mezi nimi rozvodové řízení, ve kterém se dvojice hádala o dům, peníze, ale i komu budou děti svěřeny do péče. Rebecca se svého bývalého muže bála, a před časem Timothy získal i soudní zákaz přibližování.

Policie se při vyšetřování Rebečiny vraždy zaměřila právě na Timothyho a brzy tušila, že je na správné stopě. Kriminalisté zjistili, že se muž skutečně osudné noci do domu vloupal skrze okno pomocí páčidla. Čtrnáct dní po vraždě byl Timothy zadržen a vzat do vazby. Následoval soud.

Za vraždu ex-manželky doživotí

„Obžalovaný se podíval na Becky a namířil na ni pistoli. A stiskl spoušť,“ zaznělo v květnu letošního roku z úst žalobce Josha Jonese. Muž byl nakonec za vraždu své ex-partnerky odsouzen v letošním srpnu k doživotnímu vězení bez šance na podmínečné propuštění.

Timothy o sobě nechal slyšet v médií i předtím, než vraždu své manželky uskutečnil. Zúčastnil se americké show Family Feud (Rodinná hádka, pozn. redakce). V epizodě, která byla odvysílána krátce před jejich rozvodem v roce 2020, Timothy vtipkoval o tom, že si Rebeccu neměl vůbec brát. Na moderátorovu otázku, jakou největší chybu na svatbě Timothy udělal, odpověděl: „Zřejmě tím, že jsem řekl ‚ano´. Není to moje chyba. Miluji svoji ženu,“ řekl tehdy se smíchem.