Šílenec zneužil 23 dětí! Neušetřil ani těžce postiženou holčičku

Soud v západoněmeckém Kolíně nad Rýnem v úterý poslal na deset let do vězení muže za to, že zneužil 23 dětí, které měl na starosti. Muž, jenž si své činy nahrával a jehož odborný posudek označil za nebezpečného, chlapce a dívky zneužíval mimo jiné u nich doma, kde o ně měl pečovat. Součástí zatím nepravomocného rozsudku je úhrada odškodného pro oběti. Výše sumy v eurech je podle veřejnoprávní stanice WDR až pětimístná.