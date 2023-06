Zloděj měl ve dvou krajích vykrást 60 dodávek: Způsobil škodu za dva miliony korun!

Policisté stíhají čtyřiačtyřicetiletého muže kvůli sérii vloupání do firemních dodávek ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a v Praze. Podle kriminalistů má na svědomí vloupání do šesti desítek vozidel, bral z nich hlavně pracovní nářadí. Způsobil téměř dvoumilionovou škodu na majetku a na více než dva miliony korun byla vyčíslena hodnota odcizeného pracovního nářadí. Muži hrozí až osmileté vězení.

Pachatel přijel na místo svým osobním autem. Za jednu noc stihl vykrást i šest vozidel. Podle Suchánkové měl postup velmi propracovaný a k vloupání do auta mu stačilo několik málo minut. „Nejprve probodl plech bočních či zadních dveří úložného prostoru dodávky šroubovákem, poté pomocí nůžek na plech vystřihl otvor deset až 15 centimetrů velký, připomínající otevřenou konzervu. Pak už jen tímto otvorem protáhl ruku v místě zamykacího zařízení a zevnitř si vozidlo odemkl," uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Pracovní nářadí obratem rozprodal na stavbách a získanými penězi umořoval své dluhy nebo je vkládal do hazardních her. Policisté muže dopadli koncem ledna v Křeslicích u Prahy přímo po činu, který spáchal v Praze 4. Zajistili i jeho vozidlo, v němž měl část lupu. Ihned po zadržení kriminalisté muže obvinili a umístili ho do vyšetřovací vazby.