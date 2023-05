Hákové kříže i Mein Kampf: Věděly rodiny žhářů z Vítkova o sympatiích k neonacismu?!

Žhář Václav Cojocaru | K. Janeček a archiv Blesku

Václav Cojocaru a Ivo Müller byli tento týden podmíněně propuštěni z věznice v Mírově. Tam si odpykávali dvacetiletý trest za žhářský útok na romskou rodinu z Vítkova.

Oba muži před svým ohavným činem a následným životem za mřížemi žili v Horním Benešově ve Slezsku. Jejich bývalý učitel Svatopluk Mázera si už na základní škole všiml, že s Cojocaruem, Müllerem a Davidem Vaculíkem (další ze žhářů z Vítkova - pozn. red.) je cosi špatně.

Navenek sice působili jako slušní a vzorní chlapci, ale kantor tušil, že se jeho studentům odehrává v hlavě něco nekalého. „Netajili se tím, že sbírají obrázky s Hitlerem a další materiály o třetí říši,“ sdělil CNN Prima News učitel.

Matka Václava Cojocarua před časem přiznala, že její syn měl od dětství rád vše, co souviselo s válkou. Doma měl i mnoho trofejí, třeba helmu z druhé světové války. To, že syn obstaral vlastní výtisk knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf, matku z míry nevyvedlo. Kdyby prý byla závadná, nikdy by nevyšla. Vrásky si žena nedělala ani z toho, že byl její syn velmi aktivním podporovatelem ultranacionalistické radikální Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Žhář Ivo Müller | K. Janeček a archiv Blesku

I když se Cojocaru s matkou ve čtrnácti letech odstěhoval od kamarádů o desítky kilometrů dál, kontakt s kamarády Müllerem a Vaculíkem udržoval dále. Spojovala je podobná sympatie k neonacistickému smýšlení. Společně navštěvovali rasisticky zaměřené akce, ve svých domovech uchovávali například vlajky s hákovými kříži nebo další symboly odkazující na Adolfa Hitlera či Benita Mussoliniho. Policie následně u mužů našla časopisy, které obsahovaly články, kde autoři vyzývali čtenáře ke žhářskému útoku na Romy. A přesně takový mladíci na jaře roku 2009 spáchali.