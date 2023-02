Policie pátrá po Adamovi (16) z Kroměříže: Po tréninku odjel do Polska?

Policie pátrá po šestnáctiletém Adamu Ošmerovi z Kroměříže. Chlapce od pondělí pohřešuje jeho rodina. Po odpoledním tréninku v Kojetíně na Přerovsku se nevrátil do místa svého trvalého bydliště. Na policejním webu to uvedla mluvčí Barbora Balášová. O pomoc při pátrání po chlapci žádá policie také veřejnost.

Chlapec je podle policistů asi 187 centimetrů vysoký, hubený. Má krátké blond vlasy, modré oči. „Mluví česky, ale dorozumí se i anglicky a německy. Na sobě měl černou péřovou bundu Adidas, Nike tepláky i tenisky v bílé barvě. S sebou měl černý batoh do školy značky Under Armour. Podle zjištěných informací by mohl směřovat na Jeseník a poté Polsko,“ uvedla mluvčí.

Jakoukoliv informaci, která by mohla přispět k vypátrání pohřešovaného chlapce, přijme policie na kterémkoliv oddělení, případně na tísňové lince 158.