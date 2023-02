Dálnici D8 ochromila nehoda kamionu: Tvořily se kolony

Dálnice D8 byla ve středu ve směru na Prahu na sedmém kilometru zhruba pět hodin uzavřená kvůli úklidu nákladu z havarovaného kamionu. Vůz narazil do svodidel. Nikdo se nezranil, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz byl zcela obnoven před 20:00, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic

Nákladní souprava nabourala před 13:00. Důvodem bylo prasknutí pneumatiky. „Řidič následně havaroval do svodidel,“ popsala mluvčí. „Po nárazu se návěs převrátil a vysypal se z něj převážený náklad hrubého štěrku, který ve směru do Ústí nad Labem zasypal oba jízdní pruhy. V opačném směru do Prahy byly oba jízdní pruhy zablokovány havarovanou soupravou,“ popsal za středočeské hasiče Ladislav Holomčík. Provoz na dálnici se podle informací ŘSD uzavřel před 15:00.

Část hasičů podle něj odklízela vysypaný náklad a druhá část likvidovala uniklou naftu, protože při nehodě byla svodidly proražena palivová nádrž a uniklo velké množství paliva. Zeminu, kterou palivo zasáhlo, naložila a odvezla specializovaná firma.

Řidiči mohli sjíždět na exitu 9 Úžice a využít silnici číslo 608. Na dálnici se před uzavřeným úsekem vytvořily několikakilometrové kolony.